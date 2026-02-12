Sangue chiama sangue Il filo rosso tra la morte di Gaetano Marchitelli e l’esecuzione di Danilo Abiuso

Bari ricorda ancora gli anni 2000 come uno dei periodi più violenti della sua storia recente. In quel periodo, la città fu teatro di sparatorie e vendette tra clan rivali che lasciarono dietro di sé molte vittime innocenti. Ora, la giustizia si avvicina di nuovo, con l’esecuzione di Danilo Abiuso, che potrebbe essere collegata alla morte di Gaetano Marchitelli. La vicenda torna a tenere con il fiato sospeso una città ancora scossa da quegli eventi.

Dalla tragedia di Carbonara in cui perse la vita un giovane innocente, all’agguato di Valenzano: la ricostruzione della Dda rivela il legame tra i due omicidi avvenuti nel 2003 Gli anni 2000 restano uno dei periodi più cupi nella storia criminale di Bari. In quel periodo il capoluogo pugliese fu insanguinato da una sequenza frenetica di agguati e ritorsioni frutto delle fibrillazioni tra clan rivali, in cui persero la vita anche giovani innocenti. In particolare, nel 2003 diversi fatti di sangue scossero i quartieri di Carbonara, Ceglie del Campo e il comune di Valenzano. Il mare davanti, i binari dietro.🔗 Leggi su Baritoday.it

La sera del 14 novembre 2003, a Valenzano, tutto cambiò per sempre.

