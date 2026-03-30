Cielo apocalittico in Australia il ciclone Narelle tinge tutto rosso sangue | le immagini sono virali

Un cielo rosso intenso ha caratterizzato il paesaggio dell’Australia Occidentale mentre il Ciclone Narelle si avvicinava alla costa. Le immagini della scena sono diventate virali sui social media. Le condizioni atmosferiche estreme hanno creato un’atmosfera insolita e inquietante. La tempesta ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento nella regione. Non sono stati riportati danni o incidenti significativi fino a questo momento.

(Adnkronos) – Un cielo rosso intenso, quasi apocalittico, ha trasformato il paesaggio dell’Australia Occidentale in uno scenario surreale, mentre il Ciclone Narelle si avvicinava alla costa. Le immagini, diventate virali, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, conquistando le prime pagine di testate internazionali. Nella zona di Shark Bay, a circa 500 km da Exmouth, dove. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Australia, il cielo diventa apocalittico nelle immagini virali: cosa ha trasformato il giorno in un incubo rossoIl 27 marzo 2026, gli abitanti dell’Australia occidentale si sono svegliati sotto un cielo che sembrava uscito da un film di fantascienza. Il cielo “sanguina” in Australia: cosa c’è dietro il fenomeno apocalittico del ciclone NarelleI residenti di Shark Bay, nell’Australia Occidentale, si sono ritrovati immersi in un’atmosfera surreale che ha rapidamente fatto il giro del mondo...