Il cielo sanguina in Australia | cosa c’è dietro il fenomeno apocalittico del ciclone Narelle

In Australia, il cielo si presenta con tonalità rossastre a causa del passaggio del ciclone Narelle, che ha colpito la regione di Shark Bay nell’Australe Occidentale. I residenti hanno descritto un’atmosfera insolita e inquietante, con il cielo che assume sfumature che ricordano il sangue. Questa scena è stata condivisa sui social media, attirando l’attenzione internazionale.

I residenti di Shark Bay, nell’Australia Occidentale, si sono ritrovati immersi in un’atmosfera surreale che ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso i social media. Prima dell’arrivo del ciclone tropicale Narelle, il cielo si è tinto di un rosso sangue intenso, creando un’aura inquietante e quasi apocalittica. Le immagini e i video circolati mostrano un paesaggio dal colore insolito, un effetto spettacolare quanto preoccupante legato a specifiche condizioni meteorologiche estreme. Questo fenomeno visivo straordinario non è frutto di un presagio nefasto, ma di una precisa combinazione di fattori meteorologici e fisici. Nella zona di... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il cielo “sanguina” in Australia: cosa c’è dietro il fenomeno apocalittico del ciclone Narelle Articoli correlati Ciclone Narelle e tassi al 4,1%: l’Australia in crisiIl 17 marzo 2026, mentre il ciclone Narelle si forma nel Mar dei Coralli, l’Australia affronta una tempesta economica interna: la Banca Centrale ha... Birmingham si sveglia con il cielo viola, ma non è un’aurora boreale: ecco il vero motivo del fenomenoImmaginate di affacciarvi alla finestra durante una gelida serata invernale e di trovare la vostra città completamente immersa in un’irreale luce...