Il 27 marzo 2026, i residenti dell’Australia occidentale si sono ritrovati con un cielo di colore rosso intenso, visibile sin dal mattino. Le immagini condivise sui social mostrano un’atmosfera che ricorda scene da un film di fantascienza, con il cielo che si presenta completamente diverso dal solito. Non sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause di questo fenomeno.

Il 27 marzo 2026, gli abitanti dell’Australia occidentale si sono svegliati sotto un cielo che sembrava uscito da un film di fantascienza. L’orizzonte sopra regioni come Shark Bay e Pilbara si è tinto di un rosso cremisi profondo, trasformando il giorno in uno scenario apocalittico che ha fatto il giro dei social media in poche ore. Non si trattava di un filtro fotografico né di un trucco cinematografico, ma di un evento atmosferico reale e straordinario innescato dal ciclone tropicale Narelle. Mentre la tempesta si avvicinava alla costa, i suoi venti intensi hanno aspirato enormi quantità di polvere ricca di ferro dall’arido entroterra australiano, sospendendola nell’atmosfera e creando quella che molti hanno descritto come una luce diurna inquietante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Australia, il cielo diventa apocalittico nelle immagini virali: cosa ha trasformato il giorno in un incubo rosso

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