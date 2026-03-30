Nella notte, nel stadio di Zenica, a circa 50 chilometri dalla capitale, si gioca una partita decisiva che potrebbe qualificare l'Italia ai Mondiali. La squadra bosniaca ha promesso di mettere i propri mezzi di supporto davanti all’ingresso, mentre un’ampia parte della popolazione, con oltre 10 milioni di telespettatori, segue con tensione l’esito dell’incontro. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande attesa e pressione.

La notte è giunta. Nel 'catino' di Zenica, ad oltre 50 chilometri da Sarajevo, l'Italia del calcio sarà padrona del proprio destino, guardata a vista, con l'ansia nel cuore, da un Paese intero (previsti oltre 10 milioni di telespettatori) che aspetta questo momento da 12 anni. Contro la Bosnia di Dzeko c'è da uscire vincitrice da quel rettangolo di gioco attorniato da palazzoni a vista e spalti sbeccati, strappare con i denti il pass per l'America e far felice una generazione di adolescenti che ancora non ha visto una Nazionale azzurra giocare ad un Mondiale che manca dal 2014. In casa Italia la giornata di vigilia è scivolata via provando a pensare il meno possibile all'esame mondiale cui il ct Gattuso e compagni sono chiamati ad affrontare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ci giochiamo i Mondiali. La promessa dei bosniaci: "Pullman davanti alla porta"

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