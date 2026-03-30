Nel 2019, uno wrestler noto per la sua carriera in WWE ha annunciato il suo passaggio alla AEW, una nuova promozione nel settore. Durante un'intervista, ha affermato che questa scelta ha modificato gli stipendi di tutto il wrestling. Ha paragonato il suo trasferimento a quello di un noto giocatore di hockey che nel passato ha fatto un cambiamento rilevante tra due leghe.

Chris Jericho ha parlato dell’impatto che il suo passaggio dalla WWE alla AEW nel 2019 ha avuto sull’intera industria del wrestling, paragonandosi alla leggenda dell’hockey Bobby Hull e al suo storico salto dalla NHL alla neonata WHA. Il paragone con Bobby Hull e l’effetto sugli stipendi. In un’intervista rilasciata a GamesHub, Chris Jericho — primo AEW World Champion della storia — ha tracciato un parallelo tra la sua scelta di lasciare la WWE per la AEW e quella di Bobby Hull, leggenda dell’hockey su ghiaccio che lasciò la NHL per la nascente WHA. “Gli diedero un milione di dollari. Quando fece il salto, tutti i giocatori della NHL ebbero un aumento”, ha spiegato Jericho, il cui padre era a sua volta un giocatore di hockey e beneficiò direttamente dell’effetto generato dal trasferimento di Hull. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chris Jericho: “Il mio passaggio alla AEW ha cambiato gli stipendi di tutto il wrestling”

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