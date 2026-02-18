AEW | Ultime indiscrezioni confermano che Chris Jericho sia ancora sotto contratto

Recenti indiscrezioni confermano che Chris Jericho rimane sotto contratto con l’AEW, dopo mesi di voci sulla sua possibile partenza. La causa di queste voci deriva dalla sua lunga assenza dagli show e dalle speculazioni su un possibile ritorno in WWE, dove ha già avuto una lunga carriera. Jericho, famoso per il suo stile versatile, continua a partecipare agli eventi della promotion, anche se i fan si chiedono se questa sia l’ultima fase della sua carriera. La situazione resta incerta e molto seguita dagli appassionati di wrestling.

Da mesi si presume che Chris Jericho possa lasciare la AEW e tornare in WWE per concludere la sua carriera. Dopo non essersi "presentato" ad alcuni grandi eventi in cui i fan si aspettavano di vedere Y2J fare il suo trionfale ritorno in WWE, ora sembra che Jericho potrebbe non lasciare la AEW, contro ogni previsione. Secondo alcune indiscrezioni, Chris Jericho sarebbe ancora sotto contratto con la AEW. Le ultime notizie sulla situazione contrattuale di Jericho provengono da Fightful. Il nuovo report sostiene che, nonostante le voci che suggeriscono il contrario, il contratto di Jericho con AEW non è scaduto.