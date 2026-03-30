A Milano, una delle biblioteche storiche più importanti d’Italia è stata temporaneamente trasformata in una palestra, suscitando polemiche. La decisione ha coinvolto un breve periodo durante il quale gli ambienti della libreria sono stati utilizzati per attività sportive. La trasformazione ha attirato l’attenzione di cittadini e istituzioni, sollevando critiche e discussioni sulla gestione degli spazi culturali.

Una delle biblioteche storiche più importanti d’Italia trasformata, per alcune ore, in una palestra improvvisata. È quanto accaduto a Milano nella prestigiosa Biblioteca Nazionale Braidense, situata nel complesso di Brera. L’episodio ha suscitato un acceso dibattito dopo che immagini e video dell’evento hanno iniziato a circolare sui social network, mostrando decine di partecipanti impegnati in esercizi di fitness tra lampadari di cristallo e scaffali di legno che custodiscono antichi volumi. L’iniziativa è stata organizzata dal celebrity trainer americano Isaac Boots, seguito da centinaia di migliaia di persone su Instagram. Il personal trainer ha tenuto una sessione di allenamento all’interno della storica sala Teresiana della biblioteca, uno degli ambienti più rappresentativi dell’istituzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Choc a Milano: la storica libreria Braidense diventa una palestra (e scoppia la polemica)

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