Martedì scorso, la biblioteca Braidense di Milano ha chiuso temporaneamente al pubblico per un'ora, ospitando un allenamento privato. La decisione ha suscitato polemiche tra gli utenti e gli addetti ai lavori, che hanno criticato la chiusura inattesa e l’uso dello spazio per scopi diversi dalla consultazione pubblica dei manoscritti. La scelta ha generato discussioni sulla gestione degli ambienti culturali e sulla priorità delle attività.

Martedì scorso la storica biblioteca Braidense di Milano ha chiuso temporaneamente al pubblico per ospitare una sessione di allenamento privata. Un evento che ha scatenato un’ondata di polemiche online e sollevato interrogativi sull’uso di spazi culturali pubblici per operazioni di marketing commerciale. L’evento in questione era un allenamento di cardio dance ad alta intensità chiamato Torch’d Workout, condotto dal coreografo e ballerino di Broadway Isaac Boots in collaborazione con un brand italiano di skincare naturale fondato da Irene Forte. La sessione si è svolta nel salone intitolato a Maria Teresa d’Austria, uno degli ambienti settecenteschi più prestigiosi della biblioteca, direttamente sotto il grande ritratto della sovrana dipinto da Agostino Comerio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Che senso ha allenarsi tra i manoscritti?”: la biblioteca Braidense diventa palestra per un’ora ed è polemica

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