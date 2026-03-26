Milano la Biblioteca Braidense diventa una sala fitness | ‘Per i soldi tutto è concesso’

A Milano, la Biblioteca Nazionale Braidense è stata trasformata in una sala fitness, suscitando commenti sulla gestione degli spazi pubblici. La decisione è stata presa dopo aver ospitato eventi e cene, e ora include sessioni di allenamento tra i volumi antichi. La notizia ha generato reazioni di polemica sui modi in cui vengono utilizzati i locali storici.

Dopo cene ed eventi, nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano arrivano anche gli allenamenti tra i volumi antichi e la polemica, puntuale, si allena con loro Dopo le tavole imbandite all’interno dellaBiblioteca Nazionale Braidensee la discoteca all’aperto nel cortile d’onore di Brera preparate dall’Estetista Cinicaper lanciare il suo brand in Spagna, aMilanooggi arriva un altro evento che fa storcere più di qualche naso. La Braidense torna al centro della scena e stavolta non con calici e tavolate, ma contappetini, stretching e addominalitra i volumi antichi. Evoluzione naturale dei tempi, verrebbe da dire. Tutto nasce dalle stories Instagram diIsaac Boots, influencer del fitness e trainer delle celebrità, arrivato a Milano per un evento organizzato daIrene Forte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, la Biblioteca Braidense diventa una sala fitness: ‘Per i soldi tutto è concesso’ Articoli correlati Biblioteca di Saronno: una sala gaming coi videogiochiIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Altri aggiornamenti su Biblioteca Braidense Temi più discussi: Fitness alla Braidense: la biblioteca diventa una palestra per un evento!; La storica Biblioteca Braidense di Milano trasformata in palestra da uno sponsor. Immagini, video, intervista al direttore; Milano, la Braidense trasformata in palestra: la biblioteca del '700 data in affitto per la campagna di marketing fa discutere; L'Orto Botanico di Brera celebra i suoi 250 anni alla Braidense. Biblioteca Braidense chiusa al pubblico per una sessione di fitness, è polemicaIl direttore Angelo Crespi si difende: «il resto dei servizi della biblioteca non ha subìto variazioni. La lezione si è svolta in piena sicurezza. Una volta ogni tanto il museo si apre a novità». Non ... avvenire.it Milano, la biblioteca Braidense trasformata in palestra: è polemica per la concessione in affitto per una campagna di marketingLa sala della biblioteca Braidense affittata all'influencer Isaac Boots per 10 mila euro all'ora. Il prezzo (fisso) è stabilito dal ministero: c'è anche una lista d'attesa per gli eventi. Il precedent ... milano.corriere.it Di @massimiliano_melley | Fa discutere l’affitto della Biblioteca Braidense, luogo storico e “cult” di Milano, per un’ora di fitness dell’influencer, ballerino di Broadway e trainer Isaac Boots, una “star” su Instagram dove conta più di 616mila followers, in collab - facebook.com facebook La sala settecentesca della biblioteca Braidense di Milano, all'interno di Brera, è stata affittata a una cifra monstre per un'ora per una sessione di fitness x.com