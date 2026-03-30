Chiusa l’era dei vincoli per la sanità campana Tomasco Nursind Salerno | Ora bisogna assumere

Dopo quasi vent’anni di restrizioni che avevano limitato assunzioni e investimenti, la sanità campana si apre a nuove opportunità. Tomasco del Nursind Salerno ha dichiarato che ora è il momento di procedere con le assunzioni per migliorare il sistema sanitario regionale. La fine dei vincoli rappresenta un cambiamento significativo per il settore, che potrà ora intervenire con maggiore libertà.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quasi vent’anni di vincoli che hanno frenato assunzioni e investimenti, la sanità campana entra finalmente in una nuova fase. L’uscita della Regione Campania dal Piano di Rientro non è soltanto un atto amministrativo: è l’occasione per ricostruire ciò che gli anni dei blocchi hanno indebolito, a partire dal personale. In questo nuovo scenario, il segretario territoriale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, ha scritto ai vertici dell’Azienda “Ruggi” e dell’Asl Salerno, chiedendo un immediato cambio di passo. “Non ci sono più scuse: adesso bisogna assumere», afferma Tomasco. «Per anni il tetto di spesa ha imposto alle aziende di programmare organici molto inferiori al necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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