Giorno della Memoria seduta speciale del Consiglio comunale a Verona | La Shoah non sia strumento di polemica

Il Consiglio comunale di Verona ha organizzato per il secondo anno consecutivo una seduta speciale in occasione del Giorno della Memoria, momento di riflessione e commemorazione delle vittime della Shoah. L'iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e a promuovere una riflessione condivisa, evitando che il ricordo venga strumentalizzato o utilizzato per scopi polemici.

Sessione aperta con storici e rappresentanti delle associazioni: dalle deportazioni italiane alla responsabilità civile del "mai più" Per il secondo anno consecutivo il Consiglio comunale di Verona ha dedicato una seduta speciale al Giorno della Memoria. L’incontro si è svolto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, in occasione dell’anniversario della liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, come momento pubblico di riflessione sugli orrori del genocidio nazista e sulle responsabilità storiche che lo resero possibile. Alla seduta aperta sono intervenuti Eugenio Iafrate, vicepresidente dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) di Verona, Roberto Israel, consigliere nazionale e coordinatore veronese dell’Associazione Figli della Shoah, Luca Fontana, generale di brigata in ausiliaria e presidente di Assoarma Verona, e Daria Lucia Gabusi, docente dell’Università di Verona.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

