Chiara Mocchi torna a casa il racconto | Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori

Chiara Mocchi, la docente che era stata accoltellata, è stata dimessa dall’ospedale di Bergamo lunedì 30 marzo. L’aggressione si è verificata recentemente e il colpo ha sfiorato di poco l’aorta, secondo quanto riferito dalla stessa insegnante. Mocchi ha ringraziato un suo alunno e i donatori di sangue per aver contribuito alla sua salvezza.

L’APPELLO. La professoressa accoltellata è stata dimessa nel pomeriggio di lunedì 30 marzo dall’ospedale di Bergamo. «Salvata da un altro mio alunno tredicenne che ha rischiato la sua stessa vita». «Un grazie che sale dal cuore». Con queste parole, affidate al proprio legale Angelo Lino Murtas, la professoressa Chiara Mocchi, insegnante di francese alla scuola media di Trescore Balneario, racconta quanto accaduto il 25 marzo, quando è stata accoltellata da un alunno tredicenne « confuso, trascinato e “indottrinato” dai social », si legge nella lettera. Un’aggressione improvvisa e violentissima: « Mi ha colpita ripetutamente al collo e al torace », scrive la docente, salvata anche dal coraggio di un altro studente che «mi ha difesa rischiando la sua stessa vita». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Chiara Mocchi torna a casa, il racconto: «Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta, sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori» Articoli correlati Leggi anche: Chiara Mocchi: «Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta, sono viva grazie a un altro mio alunno e al sangue dei donatori» La prof Chiara Mocchi: io viva per mezzo millimetro e per il sangue donato. Il grazie all’alunno eroe E.: un coraggio immensoTrescore Balneario, 30 marzo 2026 – La professoressa di francese Chiara Mocchi, 57 anni, accoltellata da un suo studente di tredici anni a Trescore...