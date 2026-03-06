chiara ferragni il total white surrealista alla paris fashion week 2026

Nella quarta giornata di Paris Fashion Week 2026, il focus è stato su Schiaparelli, che ha presentato una collezione caratterizzata da look total white con elementi surrealisti. La sfilata ha attirato l’attenzione per le creazioni audaci e i dettagli insoliti, mentre le modelle hanno sfilato lungo la passerella indossando abiti sorprendenti e accessori innovativi. La manifestazione ha mostrato un forte protagonismo del brand nel panorama della moda internazionale.

Nella quarta giornata di Paris Fashion Week 2026 a dominare la scena è stata Schiaparelli: per la collezione Autunno-Inverno 202627 Daniel Roseberry ha riportato la Casa di Moda al Carrousel du Louvre, luogo che per lungo tempo ha rappresentato il cuore pulsante delle passerelle parigine e dove ora c’è spazio per la storia contemporanea. Dopo averci mostrato la visione haute couture lo scorso gennaio, la maison francese si è concentrata sul prêt-à-porter avendo cura di non perdere quella dimensione unica che da sempre la rende riconoscibile: il risultato? Creazioni mozzafiato, in equilibrio perfetto tra alta moda e modernità quotidiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chiara Ferragni, Elodie e Benedetta Porcaroli: look a confronto alla Milano Fashion Week 2026

Chiara Ferragni, onde da sirena e vedo-non vedo alla Milano Fashion Week 2026

