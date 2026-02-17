Regione Puglia il socialista foggiano Scapato vice presidente della Commissione Bilancio e programmazione

Giulio Scapato, avvocato di Foggia, ha ottenuto il ruolo di vice presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, dopo che il suo nome è stato scelto dai consiglieri regionali durante l’ultima seduta. La sua elezione arriva in un momento in cui la regione sta preparando nuove proposte per gestire meglio le risorse pubbliche, con particolare attenzione ai fondi destinati alle aree più svantaggiate.

È stato eletto con sette voti in occasione della seduta di insediamento e costituzione delle commissioni permanenti del Consiglio regionale L’avvocato foggiano Giulio Scapato è stato eletto vice presidente della prima Commissione consiliare permanente Bilancio e programmazione del Consiglio regionale della Puglia. Sette i voti per il consigliere regionale socialista del gruppo ‘Decaro presidente’, vale a dire la maggioranza che lo ha indicato. Il gruppo consiliare è presieduto da Ubaldo Pagano (Pd), eletto all’unanimità. Antonio Scianaro è il vice presidente indicato dall’opposizione, eletto con cinque voti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania.

Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle diventa presidente della Commissione Agricoltura in Regione.

