Regione Puglia il socialista foggiano Scapato vice presidente della Commissione Bilancio e programmazione
Giulio Scapato, avvocato di Foggia, ha ottenuto il ruolo di vice presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, dopo che il suo nome è stato scelto dai consiglieri regionali durante l’ultima seduta. La sua elezione arriva in un momento in cui la regione sta preparando nuove proposte per gestire meglio le risorse pubbliche, con particolare attenzione ai fondi destinati alle aree più svantaggiate.
È stato eletto con sette voti in occasione della seduta di insediamento e costituzione delle commissioni permanenti del Consiglio regionale L’avvocato foggiano Giulio Scapato è stato eletto vice presidente della prima Commissione consiliare permanente Bilancio e programmazione del Consiglio regionale della Puglia. Sette i voti per il consigliere regionale socialista del gruppo ‘Decaro presidente’, vale a dire la maggioranza che lo ha indicato. Il gruppo consiliare è presieduto da Ubaldo Pagano (Pd), eletto all’unanimità. Antonio Scianaro è il vice presidente indicato dall’opposizione, eletto con cinque voti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Regione Campania, II Commissione "Bilancio e finanza, demanio e patrimonio": il presidente è Corrado Matera
Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania.
Aveta incassa la presidenza della commissione Agricoltura. Villano e Smarrazzo vice ad Ambiente e Bilancio
Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle diventa presidente della Commissione Agricoltura in Regione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fuoco amico su Scapato: da Bari un’altra decariana prova a soffiargli il posto in Consiglio regionale - FoggiaToday.
Cisl Puglia: Patto sociale con la Regione per il rilancio economico e lavorativo del territorioLa Cisl Puglia propone alla Regione Puglia il Patto sociale finalizzato al rilancio economico e lavorativo del territorio. La presentazione del patto si è tenuta all'interno della sala Mazzini della ... trmtv.it
NICOLA DI FEO La Puglia non è una regione di serie B: l’affondo di Nicola di Feo contro il centrodestraicola di Feo, segretario provinciale di Puglia Popolare, denuncia il progressivo isolamento della regione e in particolare della provincia BAT ... statoquotidiano.it
Allerta Meteo Puglia: codice arancione per vento su tutta la regione facebook