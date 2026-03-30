Chi vuol essere milionario le pagelle del 29 marzo | dura troppo 4 il grazie di Gerry Scotti 6 Massimo toccata e fuga 5

La trasmissione televisiva torna in onda ogni domenica sera, attirando un pubblico consistente. In questa puntata, alcuni concorrenti sono rimasti in gara per periodi più o meno lunghi, mentre altri hanno abbandonato prima di arrivare alla fine. Il conduttore ha rivolto un ringraziamento a un partecipante, e un altro concorrente ha avuto un breve passaggio senza raggiungere il risultato sperato.

La domenica sera ormai significa solo una cosa: una nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Il quiz game condotto da Gerry Scotti, tornato sul piccolo schermo dopo lunghi anni di assenza, ha ricominciato ad appassionare gli spettatori e il merito, come sottolineato dallo stesso conduttore, è dei suoi concorrenti. Dei colti, appassionati e affascinanti personaggi che, con un sangue freddo da far invidia, tentano puntata dopo puntata di vincere il tanto ambito milione. Stasera a conquistare la simpatia del pubblico a casa è soprattutto Pietro, l’insolito banchiere che arriva da Milano. Gerry Scotti trema per i bassi ascolti. Voto: 6. “Good night and good luck”, Gerry Scotti inizia la nuova puntata di Chi vuol essere milionario citando un noto film di George Clooney. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi vuol essere milionario, le pagelle del 29 marzo: dura troppo (4), il grazie di Gerry Scotti (6), Massimo toccata e fuga (5) Articoli correlati Chi vuol essere milionario, le pagelle del 22 marzo: Gerry Scotti tira la corda (5), Leyla nuova eroina (9)Tra i pochi programmi televisivi in grado di convincere gli spettatori a tirare davvero (ma davvero) tardi. Chi vuol essere milionario, pagelle 1 marzo: lo sbaglio di Gerry Scotti (7.5), il campione mancato (7)Torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il quiz show di Gerry Scotti che appassiona ogni domenica milioni di spettatori. Una selezione di notizie su Gerry Scotti Temi più discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 22 marzo: ecco chi ha vinto; Chi vuol essere milionario, la disoccupata Leyla sbanca: vincita clamorosa, Gerry Scotti incredulo (ma ha un grande rimpianto); Chi vuol essere milionario, le pagelle del 22 marzo: Gerry Scotti tira la corda (5), Leyla nuova eroina (9); Pisa, vince 300mila euro da Gerry Scotti: chi è Leyla, la campionessa di Chi vuol essere milionario. Chi vuol essere Milionario il Torneo anticipazioni e novità della puntataIl torneo di Chi vuol essere Milionario torna in prima serata Domenica 29 marzo, su Canale 5, torna in prima serata Gerry Scotti con Chi vuol essere M ... assodigitale.it Chi vuol essere milionario – Il Torneo 2026 di Gerry Scotti saluta il pubblico: l’ultima puntata di stagione di un quiz iconicoTutto pronto per l'ultima puntata del 2026 di Chi vuol essere milionario Il Torneo, l'iconico quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. superguidatv.it La ruota si è sgonfiata #AffariTuoi di Stefano De Martino vince nettamente, senza trucchi e senza inganni, con più di 4.523.000 spettatori e il 24,2%. Su Canale5 #LaRuotaDellaFortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.676.000 – 20,3% e 4.275.000 - 22,8%. #Asc x.com Gerry Scotti ad una docente di sostegno: “Accetti quello che passa il convento”. Ed è polemica, risponde l’associazione APS Asperger. https://www.orizzontescuola.it/gerry-scotti-ad-una-docente-di-sostegno-accetti-quello-che-passa-il-convento-ed-e-polemica - facebook.com facebook