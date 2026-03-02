Chi vuol essere milionario pagelle 1 marzo | lo sbaglio di Gerry Scotti 7.5 il campione mancato 7

Su Canale 5 torna ogni domenica “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il quiz show condotto da Gerry Scotti che raccoglie ogni settimana l’attenzione di milioni di spettatori. In questa puntata, Gerry Scotti riceve un punteggio di 7,5 per lo sbaglio commesso e un 7 per il campione che ha mancato di vincere. La trasmissione continua a essere un appuntamento fisso nel palinsesto domenicale.

Torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il quiz show di Gerry Scotti che appassiona ogni domenica milioni di spettatori. Dopo le domande iniziali, a contendersi la scalata al milione solo tre concorrenti: Gabriele, Giacomo, Adalisa. Gabriele, il campione mancato. Voto 7. Chi l’ha detto che la Gen Z è distratta e impreparata? Gabriele, 23 anni, studente di Giornalismo, a Chi vuol essere milionario ribalta ogni cliché. Davanti a Gerry Scotti, proprio nell’anno in cui la Repubblica italiana compie 80 anni, snocciola uno dopo l’altro tutti i Presidenti: anno per anno, nome per nome. Preparazione impeccabile e memoria d’acciaio. A fare la differenza non è solo la cultura, ma anche la dolcezza nei modi e una caparbietà che conquista il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

