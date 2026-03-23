Tra i pochi programmi televisivi in grado di convincere gli spettatori a tirare davvero (ma davvero) tardi. Chi vuol essere milionario continua ad appassionare. Il merito non è della simpatia di Gerry Scotti – che pur non manca – ma del grande talento dei concorrenti. Anche nella serata di domenica 22 marzo, i tre sfidanti, anzi i 10 considerato anche chi partecipa alle manche eliminatorie, stupiscono e incantano con una cultura sconfinata e una ammirabile umiltà. Gerry Scotti tira i tempi e la corda. Voto: 5. Già nel finale de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti aveva ringraziato i numerosi italiani che “restano svegli fino all’1 di notte, anche se non è facile”, invitandoli a una nuova “notte assieme”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, le pagelle del 22 marzo: Gerry Scotti tira la corda (5), Leyla nuova eroina (9)

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