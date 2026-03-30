Lo show televisivo Chi vuol essere milionario, condotto da Gerry Scotti, si conclude con l’episodio trasmesso il 29 marzo. Dopo una lunga serie di puntate andate in onda su Canale5, il conduttore ha comunicato che quella data segnerà la fine della stagione. La decisione di interrompere lo spettacolo è stata annunciata dallo stesso conduttore, senza indicare eventuali riprese future.

Cala il sipario sullo studio di Chi vuol essere milionario. Dopo una lunghissima serie di episodi che hanno appassionato il pubblico domenicale di Canale5, Gerry Scotti ha annunciato che quella del 29 marzo sarebbe stata l’ultima puntata di questa serie. Ma quando torna in onda? Il conduttore non ha fornito una data precisa ma è certo che ci rivedremo presto, già dalla prossima stagione, tant’è che i casting per i nuovi concorrenti sono già in corso. Quando torna Chi vuol essere milionario. Il quiz dei record chiude i battenti, ma il pubblico può tirare un sospiro di sollievo: non si tratta di una cancellazione definitiva, bensì di una pausa che era già in programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario chiude, perché e quando torna in onda

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