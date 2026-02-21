Chi vuol essere milionario non va in onda il 22 febbraio | perché e quando torna il game show con Gerry Scotti

Cambio di programma nel palinsesto di Canale 5: lo storico quiz condotto da Gerry Scotti si prende una pausa forzata. Ecco il motivo della scelta di Mediaset e la data ufficiale del ritorno in TV.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi vuol essere milionario non va in onda domenica 22 febbraio, stop per Gerry ScottiGerry Scotti ha deciso di sospendere la messa in onda di “Chi vuol essere milionario? – Il Torneo” domenica 22 febbraio, causando delusione tra i fan del quiz.

Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: la vincita faraonica e la reazione di Gerry ScottiCosa è successo nella puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo in onda domenica 15 febbraio: il trionfo del giovanissimo storico Matteo spacca il web. libero.it

! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com