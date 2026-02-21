chi vuol essere milionario non va in onda domenica 22 febbraio stop per gerry scotti

Gerry Scotti ha deciso di sospendere la messa in onda di “Chi vuol essere milionario? – Il Torneo” domenica 22 febbraio, causando delusione tra i fan del quiz. La scelta deriva da impegni improvvisi del conduttore, che hanno reso impossibile rispettare la programmazione prevista. Molti spettatori si aspettavano di seguire le sfide tra concorrenti appassionati e di vivere un’altra serata di intrattenimento. La trasmissione non sarà trasmessa e i fan dovranno attendere una nuova data.

Per i milioni di spettatori che ogni domenica sera si sintonizzano su Canale5 per sfidare la sorte e la logica insieme ai concorrenti di Gerry Scotti, la notizia è di quelle che lasciano l’amaro in bocca: Chi vuol essere milionario? – Il Torneo non andrà in onda domenica 22 febbraio. Lo storico quiz, tornato recentemente a splendere nei palinsesti Mediaset con ottimi ascolti, si prende una pausa forzata, lasciando la poltrona più famosa della TV momentaneamente vuota. Il motivo dello stop, una scelta strategica. Nessun problema personale per lo “zio Gerry” nazionale: le ragioni di questo stop sono esclusivamente di natura editoriale e strategica.🔗 Leggi su Dilei.it

