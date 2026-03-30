Chi sono i vincitori dei Cosmoprof Awards del 2026?

Al termine del Cosmoprof di Bologna, sono stati annunciati i vincitori dei Cosmoprof Awards 2026. Tra le aziende premiate, una ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Haircare per il trattamento Morphosis Restructure Hair Leave-in Molecular Booster. La premiazione si è svolta alla chiusura dell’evento, durante il quale sono state assegnate diverse onorificenze a imprese del settore.

Alla sua conclusione, il Cosmoprof di Bologna ha assegnato i Cosmoprof Awards 2026: ma chi sono le aziende vincitrici? Framesi spa, con il premio Haircare con il trattamento Morphosis Restructure Hair Leave-in Molecular Booster. Invece, per la categoria skincare vince Vagheggi Phytocosmetici con una nuova formula anti-età abbinata a un dispositivo Nuon Medical integrato nel tappo che ne potenzia i benefici. Tutti i vincitori dei Cosmoprof Awards 2026. La lista è lunga. Per il make-up vince Fontana Contarini Cosmetics con HyaluPowder, una polvere libera che fonde silice, acido ialuronico e l’ingrediente brevettato Ener-Gy Plus. Invece, Cagm... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i vincitori dei Cosmoprof Awards del 2026? Articoli correlati Una battaglia dopo l'altra, The Pitt e The Studio sono i vincitori dei DGA AWARDS 2026Annunciati i vincitori delle categorie cinematografiche e televisive dei DGA Awards: la battaglia della stagione dei premi è nel clou in vista degli... SIGEP World 2026, premiati i vincitori dei Lorenzo Cagnoni Innovation AwardsUn grande riconoscimento alle maggiori eccellenze innovative del foodtech Rimini, 17 gennaio 2026 – Ieri, 16 gennaio 2026, si è svolta la cerimonia...