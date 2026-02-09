Una battaglia dopo l' altra The Pitt e The Studio sono i vincitori dei DGA AWARDS 2026

Questa notte sono stati annunciati i vincitori dei DGA Awards 2026. The Pitt e The Studio sono saliti sul palco per ricevere i premi più importanti della serata. La lotta tra i film e le serie tv si è fatta intensa, e ora si attende solo il passo successivo: gli Oscar. La corsa ai riconoscimenti si fa più serrata, e i prossimi giorni saranno decisivi.

Annunciati i vincitori delle categorie cinematografiche e televisive dei DGA Awards: la battaglia della stagione dei premi è nel clou in vista degli Oscar. Paul Thomas Anderson eletto regista dell'anno dai DGA Awards 2026 per l'acclamato Una battaglia dopo l'altra. L'evento, che celebra i più straordinari successi registici dell'anno nel cinema e nella televisione, si è svolto a Beverly Hill nella notte tra sabato e domenica (ora italiana) sotto la conduzione del comico Emmy Kumail Nanjiani. Come da copione, il favorito Anderson ha battuto i rivali Ryan Coogler (I peccatori), Guillermo Del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marty Supreme) e Chloe Zhao (Hamnet), ipotecando una possibile vittoria agli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Argomenti discussi: Una Battaglia dopo l'altra, Paul Thomas Anderson miglior regista dell'anno; Una battaglia dopo l’altra: il conflitto come condizione esistenziale e politica; Leonardo DiCaprio, ritratto della star di Una battaglia dopo l’altra; Una Battaglia dietro l’altra disponibile in Home Video distribuito da Arvitalia.

