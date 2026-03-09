Perché Andrea Vavassori non gioca con Bolelli a Indian Wells e chi sarà il suo compagno di doppio

Andrea Vavassori non partecipa con Bolelli al torneo di Indian Wells, dove oggi inizia la sua avventura nel tabellone di doppio. La coppia in gara sarà composta da Vavassori e un altro giocatore, mentre Bolelli non figura tra i partecipanti. La presenza di Vavassori nel torneo è ufficiale, con il suo nuovo compagno di doppio annunciato da organizzatori e ufficiali del torneo.

Una nuova coppia in “emergenza”. Andrea Vavassori inizia quest’oggi il proprio cammino nel tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. In California, il piemontese cercherà di fare più strada possibile, ma non potrà contare sul contributo del suo partner abituale. Simone Bolelli, infatti, non ci sarà. Si rompe il duo tricolore che bene ha fatto nell’ultimo biennio, guadagnandosi sul campo la qualificazione al Masters di fine anno e distinguendosi tra le coppie migliori del Tour. Per via di alcuni problemi familiari, Bolelli ha dato forfait e Vavassori ha dovuto pensare al piano B. “Wave” giocherà, dunque, insieme all’austriaco Alexander Erler. 🔗 Leggi su Oasport.it

