Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera 30 marzo 2026 | un eliminato al televoto ecco sondaggi e anticipazioni

Stasera, 30 marzo 2026, si conoscerà il nome del concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip attraverso il televoto. Dopo l’abbandono improvviso di GionnyScandal, un altro partecipante dovrà lasciare la Casa. Sono stati diffusi sondaggi e anticipazioni che indicano chi potrebbe essere l’eliminato di questa puntata. La diretta si svolgerà come previsto, con le decisioni prese dal pubblico e con le dinamiche di gioco che si sono susseguite nelle ultime settimane.

Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 30 marzo 2026, con la quinta puntata della nuova edizione, ricca di colpi di scena: le anticipazioni rivelano chi sarà eliminato secondo i sondaggi e parlano di un ritiro inaspettato. La diretta andrà in onda eccezionalmente di lunedì: la scelta di anticipare l’appuntamento nasce dall’esigenza di evitare la concorrenza della partita della Nazionale prevista per 31 marzo 2026. Ilary Blasi ritroverà il pubblico in prima serata su Canale 5, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per una puntata che si preannuncia movimentata sia sul fronte delle dinamiche interne sia su quello delle eliminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera, 30 marzo 2026: un eliminato al televoto, ecco sondaggi e anticipazioni Articoli correlati Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera 24 marzo 2026, ecco il primo eliminato secondo i sondaggi sul televotoIlary Blasi chiuderà il televoto in diretta tv stasera, martedì 24 marzo 2026, e annuncerà il nome del primo eliminato di questa edizione del GF Vip... Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 24 marzo 2026 sul primo eliminato: ecco chi esceAl Grande Fratello VIP è arrivato il momento del primo televoto eliminatorio, nella puntata di stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata su...