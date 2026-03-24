Stasera, martedì 24 marzo 2026, durante la diretta del Grande Fratello Vip, il pubblico definirà chi tra i concorrenti in gara sarà eliminato. La conduttrice annuncerà il nome dell’eliminato, scelto attraverso il televoto. Prima dell’annuncio, verranno mostrati i risultati dei sondaggi sul televoto, che indicano il concorrente con il minor sostegno da parte degli spettatori.

Ilary Blasi chiuderà il televoto in diretta tv stasera, martedì 24 marzo 2026, e annuncerà il nome del primo eliminato di questa edizione del GF Vip 2026 Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera, martedì 24 marzo 2026? Grazie ai sondaggi sul televoto e alle percentuali, possiamo provare ad an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera 24 marzo 2026, ecco il primo eliminato secondo i sondaggi sul televoto

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