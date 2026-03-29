Clément Turpin è l’arbitro scelto per dirigere il match tra Italia e Bosnia Erzegovina, in programma martedì 31 marzo. Turpin è un arbitro francese con esperienza internazionale, incaricato di gestire una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Recentemente, si è verificato un precedente con gli Azzurri che ha attirato l’attenzione.

Sarà Clément Turpin a dirigere il delicatissimo match che il prossimo martedì 31 marzo deciderà chi tra Italia e Bosnia Erzegovina staccherà il pass per poter prendere parte ai Mondiali di calcio in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. L’ arbitro francese è ad oggi ritenuto tra i più capaci e affidabili, tanto da essere stato insignito del titolo di World's Best Referee 2025, premio calcistico assegnato dall'IFFHS ogni anno solare al miglior direttore di gara del mondo. Se da un lato, tuttavia, c’è da apprezzare la sua scelta, quantomeno sulla carta, per le indubbie qualità espresse sul terreno di gioco, dall’altra ai tifosi azzurri più scaramantici è passato un brivido lungo la schiena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiali, chi è l'arbitro Clément Turpin e quel precedente poco incoraggiante con gli Azzurri

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