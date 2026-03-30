Un'indagine rivela che il 75% dei tifosi inglesi si oppone all'uso del VAR e della tecnologia assistiva, preferendo un calcio senza interventi digitali. La maggior parte di loro preferirebbe tornare alle modalità di arbitraggio tradizionali, anche se questo comporta la presenza di errori umani durante le partite. La questione solleva dubbi sulla percezione della tecnologia nel mondo del calcio nel Regno Unito.

Tre tifosi inglesi su quattro bocciano il Var. Ne farebbero volentieri a meno, tornerebbero al passato. Non amano le interruzioni al gioco del calcio, ritengono che con la tecnologia sia peggio rispetto a prima: troppo lungo e “too forensic” sostengono, che significa che per analizzare i singoli episodi controversi si perde troppo tempo e con questo se ne va il fascino del vivere l’evento per quello che è. Sia allo stadio, dove la percentuale di contrari e pressoché bulgara, che in televisione. E’ il risultato di un sondaggio che la FSA (Football Supporters’ Association) ha condotto intervistando migliaia di tifosi. Meglio il calcio di prima, anche se imperfetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Che strani gli inglesi: bocciano il Var (anche la GLT) e preferiscono un calcio pieno di errori arbitrali

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