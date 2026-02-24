aiutateci a credervi sul protocollo var e sugli errori arbitrali

Il protocollo Var ha causato dubbi tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando sospetti di errori arbitrali. Le decisioni prese in campo spesso sono state messe in discussione, portando a richieste di maggiore trasparenza. I commenti dei protagonisti si concentrano sulla necessità di migliorare la chiarezza delle scelte e ridurre gli errori. La questione rimane centrale nel dibattito, lasciando aperte molte domande sulla fiducia nel sistema.

Ci chiederanno se siamo stati credibili più che credenti. Parafrasando la frase di Giovanni Falcone, oggi alle istituzioni calcistiche (Aia, Figc, Lega Seria A) aiutateci a credervi, siate credibili. che stanno diventando chirurgici contro determinate squadre – Napoli e Milan su tutte – e in momenti clou del campionato. Aiutateci a credere che dopo Napoli-Inter lo sfogo di Marotta contro il rigore dato agli azzurri per fallo di Di Lorenzo non ha condizionato gli arbitraggi dei mesi successivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Barcellona esplode contro il VAR, lettera formale rivolta alla Liga: “Flagranti errori arbitrali”Il Barcellona ha denunciato il VAR a causa di decisioni arbitrali che ritiene ingiuste e sbagliate, lamentando errori evidenti che hanno influenzato il risultato.

Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: «Gutierrez? Era gol. Vergognoso». Edo De Laurentiis: «Ci avete rotto il calcio»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica aspramente gli errori arbitrali che hanno influenzato il risultato di Atalanta-Napoli, accusando gli arbitri di aver ignorato un gol valido di Gutierrez.

La decisión del VAR sobre el penal del arquero del Palmeiras sobre Montiel #shorts #river #arbitro