Filippo Nardi, noto partecipante del Grande Fratello, ha recentemente aggiornato sui propri impegni lavorativi, dichiarando che oggi si dedica alla consegna di pizze. La sua presenza nel reality show ha attirato molta attenzione, rendendolo uno dei concorrenti più discussi e noti del programma. Attualmente, Nardi svolge un’attività nel settore della ristorazione, come ha comunicato pubblicamente.

Filippo Nardi è senza dubbio uno dei concorrenti del Grande Fratello più conosciuti e commentati di sempre. Il suo sfogo nel confessionale della casa dopo che gli autori non gli avevano fornito le sigarette, è rimasto nella storia della trasmissione. Da allora sono passati moltissimi anni e la vita di Filippo è cambiata radicalmente. Chi è Filippo Nardi. Ma andiamo con ordine. Filippo Nardi, vero nome Filippo Neri Flaccomio Nardi Dei, è nato a Londra nel 1969 da madre inglese e papà fiorentino. Cresciuto a Londra, nel 1996 si trasferisce in Italia lavorando come istruttore di windsurf e di snowboard. Nel 1988, inseguendo la sua passione per la musica, crea la sua prima produzione musicale con la Virgin Records, diventando un dj molto amato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Filippo Nardi del GF: “Oggi consegno pizze”

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Grande Fratello, la nuova vita di Filippo Nardi: La sera consegno le pizze