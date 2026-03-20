Dopo aver partecipato ai reality, Filippo Nardi ha deciso di cambiare strada e ora consegna pizze, dichiarando di sentirsi meglio rispetto al passato televisivo. In passato, era un volto noto dei programmi in prima serata, ma oggi ha scelto di vivere una quotidianità diversa. Recentemente, ha anche rivolto parole dure contro il conduttore di uno dei principali show televisivi.

Che fine ha fatto Filippo Nardi dopo la tv?. Da volto fisso dei salotti televisivi a una vita completamente diversa. Filippo Nardi oggi vive nelle campagne della Romagna, lontano dai riflettori, e racconta senza filtri la sua nuova quotidianità. Nel podcast Non è la Tv di Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello ripercorre la sua trasformazione: niente più studi Mediaset, ma lavori manuali, radio locale e consegne serali. “Faccio 140 chilometri al giorno per consegnare pizze”, racconta. E non sembra affatto un ripiego. Perché ha lasciato la televisione?. Dietro la scelta c’è una realtà poco raccontata del mondo tv. Nardi smonta il mito degli opinionisti: compensi bassi, pagamenti lunghi e tasse altissime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Filippo Nardi ribalta tutto dopo i reality: ‘Consegno pizze e sto meglio’, poi l’attacco a Signorini

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