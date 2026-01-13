beatrice borromeo e pierre casiraghi vacanza extra lusso e top secret sulla neve

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno trascorso una vacanza esclusiva sulla neve, fra comfort elevato e privacy. La coppia ha scelto un soggiorno riservato, accompagnato da servizi di alto livello, in un contesto di relax e tranquillità, lontano dai riflettori. Un momento di svago che conferma il loro stile di vita raffinato e discreto.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono concessi una vacanza extra lusso sulla neve, tra aerei privati e super car. Con loro sulle piste da sci c’erano anche i figli Stefano e Francesco. Mentre la piccola Bianca, nata lo scorso ottobre, sarà rimasta a casa con la tata. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, prima vacanza dopo la nascita di Bianca. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi stanno vivendo un momento di grandi soddisfazioni professionali e affettive. Innanzitutto, a ottobre è nata la piccola Bianca, prima figlia femmina dopo due maschi, Stefano e Francesco. La scorsa estate Pierre ha vinto l’Admiral’s Cup, rendendo orgoglioso suo zio Alberto di Monaco e l’intero Principato. 🔗 Leggi su Dilei.it

