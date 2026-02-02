Bassa weekend di controlli dei carabinieri | identificate circa 170 persone

Un weekend di controlli intensi dei carabinieri tra Treviglio e Caravaggio. In poco più di sei ore, tra le 21 di sabato e le 3 di domenica, sono state identificate circa 170 persone. La presenza delle forze dell’ordine è stata massiccia, con posti di blocco e verifiche in diversi punti delle due città. Nessun episodio di particolare tensione, ma il continuo pattugliamento ha voluto assicurare maggiore sicurezza ai cittadini.

Circa 170 persone identificate tra Treviglio e Caravaggio, tra le 21 di sabato e le 3 di domenica mattina. È il risultato dei controlli straordinari messi in campo nel fine settimana dalla compagnia dei carabinieri di Treviglio nei punti nevralgici della città. Le pattuglie hanno presidiato le aree più frequentate nelle ore serali e notturne, concentrando l'attenzione sulle zone considerate più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'attività di controllo del territorio viene portata avanti con continuità da marzo 2024. Accertamenti analoghi sono stati effettuati anche in altre aree del territorio di competenza, con controlli estesi anche alla città di Caravaggio.

