Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare e cade in spiaggia | incidente agli chalet di Mergellina
Un incidente si è verificato lungo il Lungomare di Mergellina, nei pressi degli chalet. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro la ringhiera, cadendo poi sulla spiaggia sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale a Mergellina, vicino agli chalet. Borrelli (Avs): "Auto cade dalla ringhiera del Lungomare e finisce in strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare e cade in spiaggia: incidente agli chalet di Mergellina.
