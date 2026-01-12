Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare e cade in spiaggia | incidente agli chalet di Mergellina

Un incidente si è verificato lungo il Lungomare di Mergellina, nei pressi degli chalet. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro la ringhiera, cadendo poi sulla spiaggia sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

