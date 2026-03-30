Per una felice coincidenza registriamo – segno di una condivisa sensibilità culturale e sociale – la contemporanea uscita di un numero speciale di “Pagine Libere” (marzo-aprile 2026), dedicato al ceto medio, ed il puntuale libro-intervista a Giuseppe De Rita (L’Italia che conosco. Raccontare il Paese, il ceto medio e la sua crisi, a cura di Mirko Grasso, Carocci Editore, 2026), finalizzato ad analizzare le dinamiche che hanno portato, nell’ultimo cinquantennio, all’ascesa del ceto medio, poi alla sua affermazione e alla crisi di questi anni, analizzandone le cause e cercando di individuare i possibili rimedi. La rivista dell’Ugl e l’intervista a De Rita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ceto medio a rischio estinzione: analisi e saggi a confronto per non rassegnarsi al declino

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