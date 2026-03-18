Equità urbana ok al piano | Aiuta ceto medio e giovani

Dopo sette mesi di analisi e confronti, il Consiglio comunale ha approvato il “Piano comunale per l’equità urbana” proposto dall’assessore alle Politiche abitative. La discussione in aula è stata intensa, con interventi di vari consiglieri che hanno dibattuto sulla validità delle misure previste. Il piano mira a favorire il ceto medio e i giovani, introducendo nuove strategie per l’accesso alle abitazioni.

Dopo sette mesi di analisi e confronti, lunedì sera il “ Piano comunale per l’equità urbana ” predisposto dall’assessore alle Politiche abitative Francesco Brendolise è approdato in Consiglio comunale e non sono mancate le discussioni. "Vogliamo aiutare il cosiddetto ceto medio - ha detto Brendolise - che non riesce ad affittare un appartamento in città perché in alcuni quartieri i canoni sono aumentati in modo esagerato, ma anche gli oltre 11mila studenti universitari che oggi vivono in alloggi piccoli e arredati male per i quali pagano cifre spropositate". Il piano, che rappresenta un indirizzo strategico destinato a essere tradotto nel piano di governo del territorio, prevede che quanti vorranno costruire nuove case a Pavia, ne realizzino il 20% in più da destinare a edilizia convenzionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Equità urbana, ok al piano: "Aiuta ceto medio e giovani" Articoli correlati Romeo (Lega): "Aiuti al ceto medio. Più fondi alla sanità"Roma, 24 dicembre 2025 – Via libera dal Senato alla manovra di bilancio, ma è stato un percorso accidentato. Sale l’addizionale Irpef. Le opposizioni insorgono: "Mani in tasca al ceto medio"San Donato Milanese (Milano), 18 gennaio 2026 – "Con Il balzello sull’Irpef si colpisce il ceto medio, già fortemente penalizzato dal caro-vita". Approfondimenti e contenuti su Equità urbana Argomenti discussi: Equità urbana, ok al piano: Aiuta ceto medio e giovani. De Luca chiude il puzzle partecipate: in Equità Urbana anche amministratori da MessinaEra l'ultimo tassello che mancava e adesso il puzzle delle partecipate è completo. A Taormina si chiude il cerchio sulle nuove società del Comune con le nomine degli organi di Equità Urbana Spa, creat ... sikilynews.it Taormina, nominati i vertici di Equità Urbana: De Luca chiude il puzzle partecipateIl primo cittadino firma le nomine per la nuova società comunale incaricata di tributi ed entrate, Alla presidenza va Roberto Cicala, assessore fino a pochi giorni fa a Messina ... messina.gazzettadelsud.it