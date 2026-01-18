Sale l’addizionale Irpef Le opposizioni insorgono | Mani in tasca al ceto medio

L’aumento dell’addizionale Irpef, deciso dall’amministrazione comunale di San Donato, ha suscitato critiche da parte delle opposizioni. La modifica prevede un incremento dello 0,2% per i redditi tra 23 e 50mila euro, mentre le fasce più basse rimangono esentate. Le opposizioni considerano questa misura un nuovo peso per il ceto medio, già gravato dal caro-vita e da altre imposte.

"Con Il balzello sull' Irpef si colpisce il ceto medio, già fortemente penalizzato dal caro-vita". A San Donato, minoranze all'attacco dell'amministrazione del sindaco Francesco Squeri (nella foto) dopo la decisione di aumentare l'addizionale comunale dallo 0,6 allo 0,8% per le fasce di reddito comprese fra i 23 e i 50mila euro (fino a 23mila euro è prevista invece l'esenzione). "Una precisa scelta politica, che colpisce chi non è ricco e ignora lo spirito della Costituzione, secondo il quale tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità economica. Innalzare l'aliquota significa rinunciare a qualsiasi segnale di equità fiscale", rimarcano Cinque Stelle, Italia Viva e la lista 'Insieme per San Donato'.

