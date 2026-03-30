Il Cesi celebra il suo settantesimo anniversario. Dal 1956, l'organizzazione ha attraversato numerosi cambiamenti e si è affermata come un punto di riferimento nel settore dell’energia elettrica. In questa occasione, si annuncia una nuova fase, con un focus sempre più rivolto allo spazio. La ricorrenza segna un traguardo importante nella storia dell’ente.

DAL 1956 ad oggi il Cesi ha visto tanti cambiamenti ed è diventato un punto di riferimento per il mondo dell’ energia elettrica e non solo. "La nostra storia è iniziata nel 1956, quando è stato creato il Cesi. I primi dieci anni sono stati un periodo abbastanza particolare in cui il Cesi ha dovuto diventare un punto di riferimento nel settore elettrico italiano. Era il dopoguerra, c’era tantissimo fervore", racconta oggi Nicola Melchiotti. È lui a ricoprire, dal maggio 2024, il ruolo di amministratore delegato di Cesi. Partiamo dall’inizio di questa lunga e fortunata storia, il boom economico. "Negli anni Cinquanta e Sessanta tutti volevano costruire, tanti imprenditori italiani, della vecchia generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cesi compie settant’anni: "Nuova fase, guardiamo allo spazio"

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