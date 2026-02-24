Settant’anni e una connessione internet Il diritto allo studio trova finalmente il suo equilibrio

La mancanza di connessione internet è la principale causa che impedisce a molti studenti di accedere al diritto allo studio. Nonostante siano passati settant’anni, ancora oggi numerosi ragazzi non possono seguire le lezioni online a causa di collegamenti instabili o assenti. La difficoltà di accesso si fa sentire soprattutto nelle zone rurali e nelle periferie. Un problema concreto che richiede interventi immediati per garantire un’istruzione uguale per tutti.

Dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, il dato più rivelatore non sta nelle concessioni. Sta nelle richieste che non arrivano, perché il lavoratore sa già come va a finire quella conversazione, e ha trovato il modo di non doverla fare. Ci sono voluti settant’anni dalla Costituzione e una connessione internet per arrivarci. Immaginate un meccanismo composto da tre ingranaggi. Il primo porta inciso il diritto allo studio; il secondo, la libertà dell’impresa; il terzo, il dovere della pubblica amministrazione di funzionare senza incepparsi. Sulla carta, i tre ingranaggi si incastrano con eleganza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli allievi, una riflessioneL'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta.

Il cervello di una madre e del figlio sono in connessione, ma cosa succede se questa connessione si perde? Lo studioQuando il gioco si interrompe tra mamma e bambino, il loro cervello smette di comunicare come prima.

