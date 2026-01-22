L' accademia di Brera compie 250 anni e ' festeggia' con un nuovo spazio da 1.500 metri mq
L'Accademia di Brera di Milano compie 250 anni e celebra questo traguardo con l’apertura di un nuovo spazio di 1.500 metri quadrati. A partire da aprile, l’istituzione inizierà a utilizzare questa struttura, segnando un importante passo nel suo percorso di rinnovamento e crescita. Un’occasione per rafforzare il suo ruolo nel panorama artistico e culturale della città, mantenendo vivo il suo patrimonio e promuovendo nuove opportunità di formazione e ricerca.
L’Accademia di Brera di Milano fa 250 anni. Per ‘festeggiare’ inizierà ad occupare, a partire da aprile, i primi 1.500 metri quadrati degli spazi dell’ex scalo ferroviario Farini. L’obiettivo è la realizzazione di un nuovo campus completo entro il 2029. L’annuncio è arrivato dal presidente Diego.🔗 Leggi su Milanotoday.it
L’Accademia di Brera. Verso i primi 250 anni . Porte aperte al pubblico e una mostra su HayezL’Accademia di Brera si prepara a celebrare i suoi primi 250 anni, con eventi aperti al pubblico e una mostra dedicata a Hayez.
Argomenti discussi: Mostra Muselmann in occasione del Giorno della Memoria 2026; Due conferenze al Mar sull’arte contemporanea organizzati dall’Accademia; Insieme Meraviglia al Museo Diocesano; EAR – Enacting Artistic Research. Convegni, mostre ed esperienze culturali.
