L' accademia di Brera compie 250 anni e ' festeggia' con un nuovo spazio da 1.500 metri mq

L'Accademia di Brera di Milano compie 250 anni e celebra questo traguardo con l’apertura di un nuovo spazio di 1.500 metri quadrati. A partire da aprile, l’istituzione inizierà a utilizzare questa struttura, segnando un importante passo nel suo percorso di rinnovamento e crescita. Un’occasione per rafforzare il suo ruolo nel panorama artistico e culturale della città, mantenendo vivo il suo patrimonio e promuovendo nuove opportunità di formazione e ricerca.

