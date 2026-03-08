La Passione di Cristo di Naro il mortorio più antico di Sicilia torna con la 414esima edizione

A Naro, dal 29 marzo al 19 aprile, si terrà la 414ª edizione della Passione di Cristo, uno degli eventi più antichi della Sicilia dedicato alla rappresentazione della passione e morte di Gesù. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da fuori regione, mantenendo viva una tradizione che si tramanda da generazioni. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e spettatori.

Dal 29 marzo al 19 aprile Naro tornerà a vivere la sua “Passione di Cristo”, giunta alla 414ª edizione. È considerato il mortorio più antico di Sicilia, una tradizione che dal 1612 accompagna la comunità naritana senza interruzioni, attraversando guerre, pestilenze e cambiamenti d’epoca. Non è soltanto una rappresentazione teatrale, ma un rito collettivo che unisce fede, memoria e identità, riconosciuto dalla Regione Siciliana come patrimonio immateriale di eccezionale valore storico e culturale. L’edizione 2026 porta la firma del direttore artistico e regista Massimiliano Arena, che da anni lavora per coniugare il rispetto della tradizione con una sensibilità teatrale contemporanea. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

