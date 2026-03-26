Siracusa penalizzato di cinque punti Il Foggia non è più ultimo Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzo

Oggi si è svolta un'udienza al tribunale Federale Nazionale riguardante le posizioni di Siracusa e Trapani. Il Siracusa è stato penalizzato di cinque punti. Il Foggia non occupa più l'ultimo posto in classifica. È stato anche stabilito un rinvio dell'udienza per il Trapani al prossimo 31 marzo. Nessuna ulteriore decisione è stata comunicata nel corso dell'udienza.

Nell'udienza prevista quest'oggi davanti al tribunale Federale Nazionale circa le posizioni di Siracusa e Trapani questo il verdetto: Siracusa penalizzato di cinque punti. Per il Trapani tutto rinviato al prossimo 31 marzo all'indomani del pronunciamento della Corte Federale d'Appello in merito ai ricorsi presentati dal club granata circa la penalizzazione e della Procura Federale che ne chiedeva l'esclusione dal Campionato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Siracusa penalizzato di cinque punti. Il Foggia non è più ultimo. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzo Articoli correlati Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie CIl Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative. Serie C, nuove penalizzazioni in arrivo per Trapani e Siracusa? Il 30 marzo il verdetto della Corte federaleGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania... Aggiornamenti e notizie su Siracusa penalizzato Temi più discussi: Trapani e Siracusa, oggi altra udienza al TFN per le scadenze di febbraio, ma niente esclusioni. Per i granata decisivo il 30 marzo in Corte d’Appello Federale; Foggia ultimo in serie C: 1 solo punto in 11 giornate sotto la nuova gestione, d'ora in poi è vietato sbagliare - FoggiaToday; Riceviamo e pubblichiamo. Siracusa 2 Picerno 1, gioiamo ma restiamo coi piedi per terra; TFN, attese penalizzazioni per Trapani e Siracusa: oggi la dec…. Siracusa penalizzato di cinque punti. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzoNell'udienza prevista quest'oggi davanti al tribunale Federale Nazionale circa le posizioni di Siracusa e Trapani questo il verdetto: Siracusa penalizzato di cinque punti. Per il Trapani tutto rinviat ... calciofoggia.it Siracusa stangato: -5 punti e ultimo posto. Trapani, tutto rinviato al 31Arrivano i primi verdetti della giustizia sportiva e sono pesantissimi per il Siracusa. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club aretuseo 5 punti di penalizzazione per le inadempienze econo ... goalsicilia.it Un'uscita sbagliata di Borbei al 71' regala a Curcio il gol che decide Team Altamura-Foggia 1-0. Ottava sconfitta consecutiva per il Foggia: penultimi nel Girone C e classifica critica (solo +1 sul Siracusa penalizzato). Vittoria importante per Mangia. #TeamAlta - facebook.com facebook Avversari Salernitana: Trapani ancora a rischio esclusione, Siracusa verso nuova penalizzazione x.com