la gioia la vera storia di gloria rosboch che ha ispirato il film

La scomparsa di Gloria Rosboch torna sotto i riflettori con il nuovo film di Nicolangelo Gelormini. La storia di questa insegnante di francese, trovata morta nel 2014, ha sconvolto l’Italia. Ora, il regista ripercorre le tappe di quel dramma, cercando di far emergere i dettagli nascosti di una vicenda che ha segnato molti. La ricostruzione si basa su fatti di cronaca e testimonianze, portando davanti agli occhi del pubblico una realtà dura e complessa.

Il riferimento è il caso di Gloria Rosboch, che risale al 2015 e 2016, anche se il film evita ogni sovrapposizione diretta. La distanza è dichiarata, e serve a spostare lo sguardo: dalla cronaca al meccanismo che la precede. Gloria Rosboch aveva 49 anni, insegnava francese a Castellamonte, nel Canavese. Viveva con i genitori, conduceva una vita ordinata, poco esposta. A scuola era stimata, descritta come una persona riservata e disponibile. Non c’era nulla di evidente che facesse pensare a una fragilità fuori misura. Il legame che segna la sua vita nasce con Gabriele Defilippi, un ex studente molto più giovane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Dieci anni dopo l’omicidio della professoressa Gloria Rosboch a Castellamonte, il caso ispira il film “La Gioia”, prossimo alle sale.

Un progetto del quale la stessa Marisa Mores, madre di Gloria Rosboch, non venne avvisata: «La morte di Gloria ha segnato per sempre la mia vita e ha portato a una fine sofferta anche mio marito. Comprendo che la storia possa ispirare opere artistiche, ma facebook