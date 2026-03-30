Cerchiamo di tenercele strette e di non scaricare sui giovani le nostalgie di ieri e le insicurezze di oggi

Il testo riflette sulla necessità di proteggere le giovani generazioni dalle nostalgie e dalle insicurezze del passato e del presente. Viene ricordato il trentesimo compleanno dell’autore, avvenuto nel 1995, un anno che precede la nascita di molte delle giovani persone di oggi. L’obiettivo è mantenere un atteggiamento di cura e attenzione verso i più giovani, evitando di scaricare su di loro responsabilità e pesi che non spettano a loro.

I l mio trentesimo compleanno è stato nel 1995. Appena prima della nascita di tante delle giovani donne che hanno dato corpo – sguardi, idee, domande – al libero censimento lanciato da iO Donna per il suo anniversario (a proposito: auguri! Attraverso questo spazio ho conosciuto la competenza e la gentilezza di una squadra di cui mi sento parte: dalle direttrici, Diamante D’Alessio e Danda Santini, alle mie alleate settimanali, Luisa Brambilla e ora Cristina Lacava). iO Donna compie 30 anni, il video della festa X Leggi anche › Avere 30 anni, il corto Officine IED: “Freeze” Due fatti, di segno opposto, mi appaiono ancora fondamentali se guardo a quel passaggio della mia metà vita sinora. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cerchiamo di tenercele strette, e di non scaricare sui giovani le nostalgie di ieri e le insicurezze di oggi Articoli correlati Leggi anche: Bossi e Berlusconi: le liti, le cene a villa San Martino, il governo e le strette di mano. Trent’anni di alleanza ‘tira e molla’ Scuola di seduzione, recensione: che succede se Carlo Verdone racconta le insicurezze d'amore?Dopo la serie, l'autore romano torna alla regia di un film e organizza una Scuola di seduzione affidandola alla docente Karla Sofia Gascón.