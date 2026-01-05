Cerca di difendere un amico e viene accoltellato | grave un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato a Milano, in viale Sarca, mentre interveniva per difendere un amico durante una rapina. L’incidente si è verificato nelle vicinanze del Bicocca Village, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini, e il giovane è attualmente sotto assistenza medica.

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato mentre difendeva un amico da una rapina. È successo a Milano, in viale Sarca, non distante dal Bicocca Village. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. I fendenti lo hanno raggiunto al volto e all’addome. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i fatti sono avvenuti intorno alle 17.30 del 5 gennaio. I due ragazzi sono stati bloccati da un uomo che ha puntato contro di loro un coltello. La richiesta è stata di consegnare il giubbotto dell’amico del 15enne. Quest’ultimo, invece, è intervenuto per difenderlo ed è stato colpito dall’aggressore, che poi è scappato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

