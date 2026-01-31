L’abitazione in fiamme | vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Questa mattina a Riva del Garda si è sviluppato un incendio in un edificio. Le fiamme hanno avvolto l’immobile e una colonna di fumo si è alzata nel cielo. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e stanno lavorando per spegnere le fiamme. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o altri dettagli.

La colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che invadono l'edificio. È questo, almeno secondo le primissime informazioni, lo scenario a cui hanno assistito oggi, sabato 31 gennaio, gli abitanti di Riva del Garda.Un incendio, infatti, è divampato all'interno di un'abitazione abbandonata.

