Centri sociali scontro in maggioranza | Di Roberto Azione attacca Di Gregorio

La consigliera di Azione e delegata alle associazioni ha espresso critiche nei confronti della proposta avanzata dall’assessore del gruppo Liberi a Sinistra, riguardante i centri sociali. La sua intervenuta si è concentrata sui tempi di attuazione e sui contenuti presentati, evidenziando divergenze rispetto alla proposta stessa. La discussione si inserisce all’interno di una fase di confronto tra le forze di maggioranza.

«È inaccettabile che si intervenga solo ora, a fine mandato, su una materia così complessa», afferma Di Roberto, parlando di «mesi di inerzia» seguiti da un’accelerazione improvvisa nell’ultimo consiglio utile. Nel mirino anche le possibili conseguenze per la prossima amministrazione. «Si rischia di lasciare norme di difficile applicazione che incidono pesantemente sulla possibilità di affidare gli immobili comunali alle realtà associative», sottolinea. Di Roberto solleva inoltre dubbi di legittimità, facendo riferimento alla situazione finanziaria dell’ente e al rispetto del Codice del Terzo Settore. «Il regolamento presenta profili di incongruità e condizioni che potrebbero mettere in difficoltà le associazioni», aggiunge. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Centri sociali, scontro in maggioranza: Di Roberto (Azione) attacca Di Gregorio Articoli correlati Fiumicino, scontro post-referendum: il Pd attacca la maggioranza, replica del centrodestraFiumicino, 28 marzo 2026 – Si accende il confronto politico a Fiumicino all’indomani del referendum. Elezioni Provinciali, scontro aperto nel Pd a Cassino: la maggioranza attacca Fardelli, lui replica con BattistiAl centro del dibattito la candidatura del consigliere Luca Fardelli nella lista del PD.