Elezioni Provinciali scontro aperto nel Pd a Cassino | la maggioranza attacca Fardelli lui replica con Battisti

Le elezioni provinciali a Cassino sono state segnate da un acceso scontro tra i membri del Pd, a causa delle divergenze sulla scelta dei candidati. La tensione nasce dopo che la maggioranza ha criticato Fardelli, ritenuto troppo vicino a un altro schieramento. Fardelli ha risposto accusando Battisti di aver favorito interessi personali. La disputa ha diviso ulteriormente il partito, portando a scambi di accuse pubbliche e a un clima di sfiducia tra i colleghi. La situazione rimane tesa in vista delle prossime votazioni.

Al centro del dibattito la candidatura del consigliere Luca Fardelli nella lista del PD. I capigruppo fedeli al sindaco Salera parlano di "autoesclusione" Il clima politico a Cassino si infiamma in vista delle elezioni provinciali. La presentazione delle liste ha innescato una dura polemica all'interno del centrosinistra locale, consumando uno strappo tra l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Salera e l'asse composto dalla consigliera regionale Sara Battisti e dal consigliere comunale Luca Fardelli. La miccia è stata accesa da un documento congiunto firmato dai capigruppo di maggioranza (Andrea Vizzaccaro, Edilio Terranova, Fabio Vizzacchero e Maria Rita Petrillo).🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Pd Cassino, Provinciali a rischio: Fardelli sfida la linea, Battisti lo sostiene, maggioranza in rivolta.Nel comune di Cassino, il candidato Fardelli ha deciso di sfidare la linea ufficiale del Pd, creando tensioni nelle ultime ore.

Elezioni provinciali, summit nel centrosinistra: cresce l’ipotesi di una lista alternativa al PDIn vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.