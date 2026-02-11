Cento anni fa nasceva Leslie Nielsen il re della comicità demenziale diventato icona pop

L’11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, l’attore che ha rivoluzionato la comicità demenziale. Con il suo modo di restare impassibile davanti alle situazioni più assurde, è diventato un’icona del cinema e della televisione. La sua carriera ha attraversato decenni, portando sul grande schermo film che ancora oggi fanno ridere. Nielsen ha saputo creare un genere tutto suo, lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

L'11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, attore capace di trasformare l'imperturbabilità in un'arte comica. Dopo una lunga carriera in ruoli seri, Nielsen trovò la consacrazione nella parodia, diventando il volto della comicità demenziale anni '80 e '90 con film come L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata. Oggi, mentre Hollywood prepara un remake di Una pallottola spuntata, il suo stile resta un punto di riferimento difficile da replicare. Dal cinema drammatico al trionfo del nonsense. Prima di diventare il re della comicità assurda, Nielsen era un attore "serio". Negli anni '50 e '60 interpretò ruoli in film drammatici e produzioni televisive, costruendosi una reputazione solida ma lontana dalla risata. La tomba di Leslie Nielsen si trova nel cimitero di Evergreen, in Florida. Lì, sulla panchina di fronte, c'è scritto: "Siediti ogni volta che puoi". Mentre l'epitaffio sulla lapide dice: "Let 'er rip." Ecco, Let 'er rip è un'espressione idiomatica, una frase gergale che alla le - L'11 febbraio del 1926 nasceva l'attore Leslie Nielsen - #accaddeoggi

