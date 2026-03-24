Cento anni fa nasceva Dario Fo oggi giornata di celebrazioni a Roma

(Adnkronos) – Si aprono oggi, martedì 24 marzo, a Roma le celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997 e tra i più influenti protagonisti del teatro e dell’impegno civile del secondo Novecento. Nato il 24 marzo 1926 a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Fo è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Dario Fo, cento anni fa nasceva il papa laico di Milano: gli studi a Brera, la satira (anche) per strada, la Palazzina Liberty come agorà; Dario Fo avrebbe compiuto oggi 100 anni, le celebrazioni a Roma; Sangiano, il Lago Maggiore e il mondo: cento anni fa nasceva Dario Fo; Cento anni fa nasceva il prof. Francesco Suriano, una vita dedicata alla scuola e alla cultura.

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